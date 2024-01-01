Мы бережём ваши деньги и ваше время: укажите форму собственности, тип налогообложения и контактный телефон — через 5 минут наши специалисты вам позвонят и назовут точную стоимость услуг!
Нажимая на кнопку «Рассчитать стоимость», вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных согласно в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
Проанализируем состояние дел в Вашей бухгалтерии - проверим работу предыдущего бухгалтера, укажем на имеющиеся проблемы, ошибки и риски;
Проанализируем бизнес и предложим схемы легальной оптимизации налогов. По практике наших клиентов, средняя экономия на налогах составляет от 30% уже в следующем месяце;
Расскажем понятным языком "как избежать попадания под выездную налоговую проверку" и "ликбез по НДС";
Научим работать с просроченной дебиторской задолженностью;
Изучим Ваши договоры на предмет возможных юридических рисков и предложим варианты их снижения.
Что мы сделаем для Вас при бесплатной консультации и звонке?
МАКО - команда профессионалов!
Александр Лыков
Генеральный директор
Основатель и учредитель компании МАКО. Имеет многолетний опыт работы в сфере финансовых, бухгалтерских, аудиторских услуг в коммерческих и государственных организациях. Практический стаж работы 17 лет.
Лидер МАКО
Департаменты МАКО
#1
всегда на связи
Департамент персонального обслуживания
Сотрудники с опытом работы главного бухгалтера. Они оперативно определяют вашу проблему и пути её решения.
Выслушаем ваши вопросы по ведению бухучёту
В ходе телефонных переговоров или очной встречи определяем степень проблемы
Определяем решение проблемы с наименьшими затратами
Дадим оценку текущему состоянию дел
Проверим текущий состав бухгалтерской и налоговой отчётности
Выберем оптимальную систему налогообложения
Построим модель ведение вашего бизнеса с учётом выбранного налогообложения
Ирина
Департамент первичной документации
Мы те, кто ведёт работу с вашей первичной документацией. Будьте уверены – ваши документы собраны и учтены!
#2
все бумаги собраны и учтены
Ведем учет доходов
Готовим и отражаем в 1С документы для Ваших клиентов (заказчиков, покупателей)
Информируем Вас о состоянии расчетов с Вашими клиентами.
Ведем учет расходов
Отражаем расходы, оплаченные по безналу в 1С
Делаем авансовые отчеты по наличным расходам
Информируем Вас о состоянии расчетов с Вашими поставщиками
Информируем о долгах подотчетных лиц
Валерия
Департамент труда и зарплаты
Рассчитаем и начислим зарплату вам и вашим сотрудникам.
#3
корректность и конфиденциальность
Учет заработной платы
Начисляем зарплату Вашим сотрудникам с учетом отпусков, больничных и т.п.
Ведем полноценное кадровое делопроизводство
Предоставляем справки и консультируем Ваших сотрудников по вопросам их зарплаты
Учет социальных взносов и НДФЛ
Рассчитываем все налоги и сборы с зарплаты
Сдаем отчетность в фонды и в налоговую по Вашим сотрудникам
Возмещаем декретные из ФСС
Самостоятельно проходим проверки в фондах
Любовь
Департамент расчётно-кассового обслуживания
Мы поможем открыть счёт в банке или его разблокировать. Проведём валютные операции, кассовое обслуживание и наличных расчетов.
#4
разблокировка счетов
Учет банковских операций
Готовим Вам платежки
Регулярно загружаем выписку по расчетным счетам в 1С
Учет кассовых операций
Делаем приходные и расходные кассовые ордера
Ведем кассовую книгу
Регулярно выгружаем данные из онлайн кассы в 1С
Учет валютных взаиморасчетов
Готовим валютные платежки и справки по валютным операциям,
Решаем все вопросы с валютным контролем Вашего банка
Тамара
Департамент налогового учёта
Мы знаем о налогах всё, и подскажем какие нужно заплатить налоги и как получить честные льготы. Наша специализация – НДС, акцизы и ЕГАИС, специальные налоговые режимы, налог на прибыль.
#5
знает все права и льготы
Учет НДС и налога на прибыль
Заблаговременно сообщаем о суммах налога
Подтверждаем 0% ставку НДС
Корректно отражаем НДС при импорте
Возмещаем НДС на расчетный счет
Проходим все проверки с ФНС
Учет налога при УСН
Заблаговременно сообщаем о суммах налога
Ведем книгу учета доходов и расходов
Проходим все проверки с ФНС
Екатерина
#6
гарантия качества
Департамент контроля и методологии
Мы контролируем качество работы всех отдел, координируем работу в «1С-Проф», проводим внутренний нормоконтроль.
Алексей
Ведение и контроль вашей базы 1С на наших серверах
Осуществляет приём и контроль работоспособности вашей базы 1С, а также перенос и конвертацию.
Разрабатываем методологию внутреннего нормоконтроля для ликвидации ошибок при ведении бухучёта
Заказ, оформление и хранение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в зависимости от нужд клиента.
A TRUE NORTHERN PLAYA
Get around by train, bus, car, steamship, cruise ship, bicycle, skis or sleigh. Relax and enjoy your time
GETTING HERE AND AROUND
You can get around by train, bus, car, steamship, cruise ship, bicycle, skis or sleigh. Relax and enjoy it.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
A TRUE NORTHERN PLAYA
Get around by train, bus, car, steamship, cruise ship, bicycle, skis or sleigh. Relax and enjoy your time
GETTING HERE AND AROUND
You can get around by train, bus, car, steamship, cruise ship, bicycle, skis or sleigh. Relax and enjoy it.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
LAKELAND ROUTES
Experience Helsinki and Finnish Lakeland through a road trip you will never forget.
Почему бухгалтерское сопровождение Вашей фирмы стоит передать нам?
Сотрудничая с нами, Вы получаете:
Качественное бухгалтерское сопровождение
Более 10 лет опыта работы и 481 клиент. Восстановим бухгалтерию за предыдущие периоды. Наша ответственность застрахована на 5 млн. рублей, а качество работы подтверждено международной сертификацией.
Качественную, постоянную консультацию с 9 утра до 18 часов вечера, каждый рабочий день
Подскажем на каком виде налогообложения лучше работать и почему. Ответим на все интересующие вас вопросы быстро, чётко и ясно.
Снижение налоговой нагрузки
А это Ваша экономия и возврат денежных средств. В результате чего вы можете направить деньги на развитие вашего бизнеса.
Вы занимаетесь бизнесом не волнуетесь за свою бухгалтерию
Вам не надо заниматься бухучётом - это делаем мы, а значит Вы всё своё время уделяете бизнесу, а нам ставите задачи по бухучёту. (В среднем, сотрудничая с нами, клиенты экономят от 5.000 до 100.000 р. и от 10 часов личного времени в месяц!)
Хочу бухгалтерское сопровождение от МАКО
Оставьте свой номер, и мы перезвоним вам!
Или позвоните нам сами! Часы приема звонков: 08:00 - 20:00
8 (800) 222-49-67
В каком городе Вам нужно бухгалтерское обслуживание?
Москва
Санкт-Петербург
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Наш менеджер, Ирина, свяжется с Вами и ответит на интересующие вопросы!
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