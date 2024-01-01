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Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Москве и Санкт-Петербурге | МАКО
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Москве и Санкт-Петербурге | МАКО
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Профессиональные бухгалтерские услуги
в России

Бухгалтерская компания МАКО

МАКО - ваш профессиональный партнёр в области ведения бухучёта

9 лет работы
без типичных бухгалтерских ошибок
6 департаментов
и узкая специализация по потребностям каждого клиента
Низкие цены
с учётом вашей формы собственности, налогообложения и нюансов бизнеса
Ответственность застрахована
в Росгосстрахе
Более 480 клиентов
разных форм собственности и типов налогообложения
8(800)222-49-67
Подключиться к МАКО
проведём аудит вашей бухгалтерии
найдём и исправим ошибки
разработаем план действий
проконсультируем по всем бухгалтерским вопросам
Хотите сократить расходы на бухгалтерию?
Мы обеспечим:
Нажимая на кнопку «Сократить расходы», вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных согласно в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
Уменьшение налогов
Снижение затрат
Возмещение НДС
Восстановление бухучета
Разблокировку счетов
Налоговый
и финансовый консалтинг
Что МЫ сделаем для Вас и Вашей фирмы?
Вам нужно:
подать отчетность без ошибок?
правильно организовать учёт кадров?
защитить себя от проверок и штрафов
минимизировать расходы?
Мы вам поможем
МАКО — это опыт и уникальные
ноу-хау в профессиональной бухгалтерии:
9 лет работы
без типичных бухгалтерских ошибок
6 департаментов
и узкая специализация по потребностям каждого клиента
Гибкая тарифная сетка
с расчётом формы собственности, налогообложения и нюансов бизнеса
Опытные руководители
со стажем работы более 12 лет
Более 480 клиентов
разных форм собственности и типов налогообложения
Рассчитать стоимость
Точный расчёт стоимости за 5 минут

Мы бережём ваши деньги и ваше время: укажите форму собственности, тип налогообложения и контактный телефон — через 5 минут наши специалисты вам позвонят и назовут точную стоимость услуг!
Нажимая на кнопку «Рассчитать стоимость», вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных согласно в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
  • Проанализируем состояние дел в Вашей бухгалтерии - проверим работу предыдущего бухгалтера, укажем на имеющиеся проблемы, ошибки и риски;
  • Проанализируем бизнес и предложим схемы легальной оптимизации налогов. По практике наших клиентов, средняя экономия на налогах составляет от 30% уже в следующем месяце;
  • Расскажем понятным языком "как избежать попадания под выездную налоговую проверку" и "ликбез по НДС";
  • Научим работать с просроченной дебиторской задолженностью;
  • Изучим Ваши договоры на предмет возможных юридических рисков и предложим варианты их снижения.
Что мы сделаем для Вас при бесплатной консультации и звонке?
МАКО - команда профессионалов!
Александр Лыков
Генеральный директор
Основатель и учредитель компании МАКО. Имеет многолетний опыт работы в сфере финансовых, бухгалтерских, аудиторских услуг в коммерческих и государственных организациях. Практический стаж работы 17 лет.
Лидер МАКО
Департаменты МАКО
#1
всегда на связи
Департамент персонального обслуживания
Сотрудники с опытом работы главного бухгалтера.
Они оперативно определяют вашу проблему и пути её решения.
Выслушаем ваши вопросы по ведению бухучёту
В ходе телефонных переговоров или очной встречи определяем степень проблемы

Определяем решение проблемы с наименьшими затратами
Дадим оценку текущему состоянию дел
Проверим текущий состав бухгалтерской и налоговой отчётности
Выберем оптимальную систему налогообложения
Построим модель ведение вашего бизнеса с учётом выбранного налогообложения
Ирина
Департамент первичной документации
Мы те, кто ведёт работу с вашей первичной документацией.
Будьте уверены – ваши документы собраны и учтены!
#2
все бумаги собраны и учтены
Ведем учет доходов
Готовим и отражаем в 1С документы для Ваших клиентов (заказчиков, покупателей)

Информируем Вас о состоянии расчетов с Вашими клиентами.
Ведем учет расходов
Отражаем расходы, оплаченные по безналу в 1С

Делаем авансовые отчеты по наличным расходам

Информируем Вас о состоянии расчетов с Вашими поставщиками

Информируем о долгах подотчетных лиц
Валерия
Департамент труда и зарплаты
Рассчитаем и начислим зарплату вам и вашим сотрудникам.
#3
корректность
и конфиденциальность
Учет заработной платы
Начисляем зарплату Вашим сотрудникам с учетом отпусков, больничных и т.п.

Ведем полноценное кадровое делопроизводство

Предоставляем справки и консультируем Ваших сотрудников по вопросам их зарплаты
Учет социальных взносов и НДФЛ
Рассчитываем все налоги и сборы с зарплаты

Сдаем отчетность в фонды и в налоговую по Вашим сотрудникам

Возмещаем декретные из ФСС

Самостоятельно проходим проверки в фондах
Любовь
Департамент расчётно-кассового обслуживания
Мы поможем открыть счёт в банке или его разблокировать.
Проведём валютные операции, кассовое обслуживание и наличных расчетов.
#4
разблокировка счетов
Учет банковских операций
Готовим Вам платежки

Регулярно загружаем выписку по расчетным счетам в 1С
Учет кассовых операций
Делаем приходные и расходные кассовые ордера

Ведем кассовую книгу

Регулярно выгружаем данные из онлайн кассы в 1С
Учет валютных взаиморасчетов
Готовим валютные платежки и справки по валютным операциям,

Решаем все вопросы с валютным контролем Вашего банка
Тамара
Департамент налогового учёта
Мы знаем о налогах всё, и подскажем какие нужно заплатить налоги и как получить честные льготы. Наша специализация – НДС, акцизы и ЕГАИС, специальные налоговые режимы, налог на прибыль.
#5
знает все права
и льготы
Учет НДС и налога на прибыль
Заблаговременно сообщаем о суммах налога

Подтверждаем 0% ставку НДС

Корректно отражаем НДС при импорте

Возмещаем НДС на расчетный счет

Проходим все проверки с ФНС

Учет налога при УСН
Заблаговременно сообщаем о суммах налога

Ведем книгу учета доходов и расходов

Проходим все проверки с ФНС
Екатерина
#6
гарантия качества
Департамент контроля и методологии
Мы контролируем качество работы всех отдел, координируем работу в «1С-Проф», проводим внутренний нормоконтроль.
Алексей
Ведение и контроль вашей базы 1С на наших серверах
Осуществляет приём и контроль работоспособности вашей базы 1С, а также перенос и конвертацию.

Разрабатываем методологию внутреннего нормоконтроля для ликвидации ошибок при ведении бухучёта

Заказ, оформление и хранение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в зависимости от нужд клиента.


Почему бухгалтерское сопровождение Вашей фирмы стоит передать нам?

Сотрудничая с нами, Вы получаете:
  • Качественное бухгалтерское сопровождение
    Более 10 лет опыта работы и 481 клиент. Восстановим бухгалтерию за предыдущие периоды. Наша ответственность застрахована на 5 млн. рублей, а качество работы подтверждено международной сертификацией.
  • Качественную, постоянную консультацию с 9 утра до 18 часов вечера, каждый рабочий день
    Подскажем на каком виде налогообложения лучше работать и почему. Ответим на все интересующие вас вопросы быстро, чётко и ясно.
  • Снижение налоговой нагрузки
    А это Ваша экономия и возврат денежных средств. В результате чего вы можете направить деньги на развитие вашего бизнеса.
  • Вы занимаетесь бизнесом не волнуетесь за свою бухгалтерию
    Вам не надо заниматься бухучётом - это делаем мы, а значит Вы всё своё время уделяете бизнесу, а нам ставите задачи по бухучёту. (В среднем, сотрудничая с нами, клиенты экономят от 5.000 до 100.000 р. и от 10 часов личного времени в месяц!)
Хочу бухгалтерское сопровождение от МАКО
Оставьте свой номер, и мы перезвоним вам!
Или позвоните нам сами!
Часы приема звонков:
08:00 - 20:00
8 (800) 222-49-67
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ООО "НЕВА-ФИНАНС"

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